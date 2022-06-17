***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Tarihi 17.06.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2022Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe TURGUTLUAdres TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU/MANİSAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi.3 - 2021 Yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanması.4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi.7 - 2022 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim kuruluşu seçiminin görüşülmesi.8 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.9 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğubağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,11 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKÜMANI 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET-2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GENEL KURUL GÜNDEM 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 17 Haziran 2022 günü saat 10:00'da Turgutlu 1.osb 2007 cad. No5-7 Turgutlu/MANİSA şirket adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi müzakere edildi ve onaylandı.2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi müzakere edildi ve onaylandı.3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu müzakere edildi ve onaylandı.4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı.5.Yönetim Kurulu üyeleri'nin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi müzakere edildi ve onaylandı.6.Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisi görüşüldü ve onaylandı7. Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşu olarak ''Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'' firmasının seçilmesine karar verildi.8. İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi9. Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlendi,10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,11.Dilek ve Temenniler.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 17.06.2022.pdf - TutanakEK: 2 2021 G.K. HAZİRUN CETVELİ İMZALI VE TC.SİZ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı17 HAZİRAN 2022 tarihinde saat 10:00'da, Turgutlu 1. Osb. 2007 Cad. No:5-7 Turgutlu / MANİSA adresinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038087BIST