***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
30.10.2023 18:49
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.02.2023
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Toplam 102.530 adet pay geri alınmış bedelsiz sermaye artırıımı sonucu 71.250 adet hisse ilavesiyle 173.780 adet hisseye sahip olunmuştur. Geri alım programı 14.02.2023 tarihli kararımızda belirttiğimiz üzere 28.04.2023 tarihinde yapılan genel kurulumuzla sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,174'tür. Geri alınan 173.780-TL nominal değerli payın 30.10.2023 tarihinde pay başına ortalama 6,88 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEYKM 30/10/2023 173.780 % 0,174 6,88 % 0 349.360,4 Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211877
BIST