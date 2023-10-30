***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkSEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkSEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi14.02.2023Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Toplam 102.530 adet pay geri alınmış bedelsiz sermaye artırıımı sonucu 71.250 adet hisse ilavesiyle 173.780 adet hisseye sahip olunmuştur. Geri alım programı 14.02.2023 tarihli kararımızda belirttiğimiz üzere 28.04.2023 tarihinde yapılan genel kurulumuzla sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,174'tür. Geri alınan 173.780-TL nominal değerli payın 30.10.2023 tarihinde pay başına ortalama 6,88 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarSEYKM 30/10/2023 173.780 % 0,174 6,88 % 0 349.360,4 Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211877BIST