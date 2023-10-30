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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

30.10.2023 18:49
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.02.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Toplam 102.530 adet pay geri alınmış bedelsiz sermaye artırıımı sonucu 71.250 adet hisse ilavesiyle 173.780 adet hisseye sahip olunmuştur. Geri alım programı 14.02.2023 tarihli kararımızda belirttiğimiz üzere 28.04.2023 tarihinde yapılan genel kurulumuzla  sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,174'tür. Geri alınan 173.780-TL nominal değerli payın 30.10.2023 tarihinde pay başına ortalama 6,88 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SEYKM 30/10/2023 173.780 % 0,174 6,88 % 0 349.360,4 Yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211877


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BFREN 10.979,10 281.974.442 % 10,00  
TURGG 590,90 15.683.668 % 10,00  
ULUFA 12,32 48.638.831 % 10,00  
PNLSN 58,30 40.095.875 % 10,00  
ISGSY 25,52 11.326.172 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,2702 28,2770 % 0,39  
Euro 29,9917 30,0025 % 0,73  
Sterlin 34,2500 34,4218 % 0,62  
Frank 31,2268 31,4149 % 0,47  
Riyal 7,5121 7,5498 % 0,36  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.999 1.999 -7,11  
Altın Gr. 1.817 1.818 0,62  
Cumhuriyet 12.201 12.386 -78,00  
Tam 11.954 12.073 25,00  
Yarım 5.995 6.062 13,00  
Çeyrek 2.988 3.031 7,00  
Gümüş.Ons 23,35 23,38 0,25  
Gümüş Gr. 21,21 21,25 0,28  
B. Petrol 86,97 86,97 -2,23  
Seans Raporu 18:05
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