***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMesir Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi13/05/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 -31.03.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi Mesir vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş ayrıntılı gelir tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844851BIST