***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 277.067,52 18,75B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 2.722.932,5 18,75Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplandı.Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 3.566.060 TL. net dönem karı mevcuttur.2019 yılı Olağan Genel Kurulu' nda % 18,75 oranında kâr dağıtımı yapılması hususunda Genel Kurul' a öneride bulunmaya, %16,25 oranında olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam % 35 bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına 2019 yılı kâr dağıtım tablosunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sayfasında yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 kdt2019pdf.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.003.904Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar Dağıtımında A grubu oayların birinci kar payı ödemesinden sonra kalan karın %10'u oranında temettü imtiyazı bulunmaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.657.110 4.470.5604. Vergiler ( - ) 1.091.050 793.6775. Net Dönem Kârı 3.566.060 3.681.8836. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 184.094 184.0948. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.381.966 3.381.966Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 3.381.966 3.381.9669. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 800.000 800.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.200.000 2.200.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 220.000 220.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 161.966 277.78920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA GRUBU Grubu 0 277.067,52 8,19 0,1875 18,75B GRUBU Grubu 0 2.722.932,5 80,51 0,1875 18,75TOPLAM 0 3.000.000 88,7 0,1875 18,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830713BIST