***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.03.2020 14:54
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 19.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 277.067,52 18,75
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 2.722.932,5 18,75
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplandı.
Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 3.566.060 TL. net dönem karı mevcuttur.
2019 yılı Olağan Genel Kurulu' nda % 18,75 oranında kâr dağıtımı yapılması hususunda Genel Kurul' a öneride bulunmaya, %16,25 oranında olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam % 35 bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına 2019 yılı kâr dağıtım tablosunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sayfasında yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kdt2019pdf.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.003.904
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar Dağıtımında A grubu oayların birinci kar payı ödemesinden sonra kalan karın %10'u oranında temettü imtiyazı bulunmaktadır.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 4.657.110 4.470.560
4. Vergiler ( - ) 1.091.050 793.677
5. Net Dönem Kârı 3.566.060 3.681.883
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 184.094 184.094
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.381.966 3.381.966
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 3.381.966 3.381.966
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 800.000 800.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.200.000 2.200.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 220.000 220.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 161.966 277.789
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A GRUBU Grubu 0 277.067,52 8,19 0,1875 18,75
B GRUBU Grubu 0 2.722.932,5 80,51 0,1875 18,75
TOPLAM 0 3.000.000 88,7 0,1875 18,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830713
BIST