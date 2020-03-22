***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı dağıtım işlemleri düzeltme bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) bölümünde virgülden sonraki hane düzeltilmiştir.Karar Tarihi 19.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 277.067,502 18,75B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 2.722.932,5 18,75Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplandı.Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 3.566.060 TL. net dönem karı mevcuttur.2019 yılı Olağan Genel Kurulu' nda % 18,75 oranında kâr dağıtımı yapılması hususunda Genel Kurul' a öneride bulunmaya, %16,25 oranında olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam % 35 bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına 2019 yılı kâr dağıtım tablosunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sayfasında yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 kdt2019pdf.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.003.904Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar Dağıtımında A grubu oayların birinci kar payı ödemesinden sonra kalan karın %10'u oranında temettü imtiyazı bulunmaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.657.110 4.470.5604. Vergiler ( - ) 1.091.050 793.6775. Net Dönem Kârı 3.566.060 3.681.8836. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 184.094 184.0948. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.381.966 3.381.966Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 3.381.966 3.381.9669. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 800.000 800.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.200.000 2.200.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 220.000 220.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 161.966 277.78920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA GRUBU Grubu 0 277.067,5 8,19 0,1875 18,75B GRUBU Grubu 0 2.722.932,5 80,51 0,1875 18,75TOPLAM 0 3.000.000 88,7 0,1875 18,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831216BIST