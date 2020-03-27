***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı bildirimi düzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kar Dağıtım tablosu ve Yönetim Kurulu kararında düzeltme yapılmıştır.Karar Tarihi 19.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 498.721,503 33,75B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 4.901.278,498 33,75Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 27.03.2020 tarihinde toplandı.Şirketimizin 19.03.2020 tarih ve 360 sayılı kararının aşağıda belirtilen şekliyle revize edilmesine ve bu kapsamda01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda 4.805.101 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 3.681.883 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere 3.000.000 TL'si dağıtılabilir net dönem karından, 2.400.000 TL'si de dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan olmak üzere toplam 5.400.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEYKM Kar Dağıtım Tablosu 20192.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.003.904Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar Dağıtımında A grubu oayların birinci kar payı ödemesinden sonra kalan karın %10'u oranında temettü imtiyazı bulunmaktadır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 5.652.274 4.475.5604. Vergiler ( - ) 847.173 793.6775. Net Dönem Kârı 4.805.101 3.681.8836. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 184.094 184.0948. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.621.007 3.497.789Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.621.007 3.497.7899. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.621.007 3.497.78911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 800.000 800.000* Nakit 0 0* Bedelsiz 800.000 800.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 2.200.000 2.200.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 220.000 220.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.401.007 277.78920. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 2.400.000 2.400.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA GRUBU Grubu 0 498.721,5 10,79 0,3375 33,75B GRUBU Grubu 0 4.901.278,5 106,07 0,3375 33,75TOPLAM 0 5.400.000 118,86http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832841BIST