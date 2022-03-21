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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2022 18:21
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 21.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 1.287.954,35 34,01357
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 12.657.611,37 34,01357

Ek Açıklamalar
21.03.2022 tarih ve 420 sayılı yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan 13.945.565,72 TL temettünün ortaklarımıza pay senedi olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına
Ayrıca yasal kayıtlarımızdaki yeniden değerleme değer artış fonunda bulunan 10.054.434,28 TL fonun sermayeye ilavesine
Bu çerçevede toplam 24.000.000 TL (%58,536 oranında) bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına
oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011825


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