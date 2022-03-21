***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 1.287.954,35 34,01357B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 12.657.611,37 34,01357Ek Açıklamalar21.03.2022 tarih ve 420 sayılı yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan 13.945.565,72 TL temettünün ortaklarımıza pay senedi olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasınaAyrıca yasal kayıtlarımızdaki yeniden değerleme değer artış fonunda bulunan 10.054.434,28 TL fonun sermayeye ilavesineBu çerçevede toplam 24.000.000 TL (%58,536 oranında) bedelsiz sermaye artırımı yapılmasınaoy birliği ile karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011825BIST