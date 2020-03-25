***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.03.2020 18:24
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı arttırım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu 24.03.2020 Salı günü toplanarak
1. Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca kayıtlı sermaye tavanının arttırılması, kullanılması ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşmemizin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
2. Gerekli izinlerin alınmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Esas sözleşme değişikliği ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına
Karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832192
BIST
18:0589.063
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.513.416
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.474.098
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.796.199
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.129.700
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|239.389
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|19.006.013
|% -9,99
|
|METAL
|0,61
|17.044
|% -6,15
|
|MZHLD
|10,32
|42.772
|% -5,41
|
|PEKGY
|2,30
|9.596.406
|% -5,35
|
|ISYAT
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|15.312.839
|% -5,08
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|ASELS
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|1.426.631.805
|% 2,63
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|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|GARAN
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|% -1,06
|
|AKBNK
|5,57
|418.004.528
|% -2,79
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|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
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|YKBNK
|1,87
|400.417.317
|% -1,58
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|GARAN
|7,50
|1.294.671.715
|% -1,06
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|ODAS
|1,25
|196.217.199
|% -1,57
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|THYAO
|8,77
|1.317.778.715
|% 5,79
|
|ISFIN
|2,88
|374.731.832
|% -2,70
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5978
|7,6359
|% 1,02
|
|Frank
|6,5460
|6,5854
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7056
|1,7142
|% 0,18
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-9,59
|
|Altın Gr.
|333
|333
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,33
|14,39
|0,09
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|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,02
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|B. Petrol
|27,37
|27,37
|0,22
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