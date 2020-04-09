***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2020 09:44
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı arttırımı için SPK'ya başvuru yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.04.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması konusunda Esas Sözleşmenin Sermaye ve Payların nev' i başlıklı 6.Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı' na 08.04.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK TADİL METNİ.pdf
EK: 2 yönetimkurulukararı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836799
BIST
14:0694.677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.451,94
|Açılış
|: 94.275
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|Önceki Kapanış
|: 93.225
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94.780
En Düşük
93.943
14:066,7275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0439
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7935
En Düşük
6,7021
14:067,3201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,3882
En Düşük
7,2892
14:06358,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,61
|Açılış
|: 359,32
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|Önceki Kapanış
|: 358,13
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361,61
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.549.691
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.341.296
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.652.648
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.254.177
|% 9,97
|
|BFREN
|259,40
|10.138.643
|% 9,96
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,48
|13.026.685
|% -3,86
|
|TIRE
|7,31
|16.863.591
|% -3,56
|
|IHEVA
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|54.247.818
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|
|GARAN
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|500.042.539
|% 2,03
|
|GSRAY
|2,60
|421.934.990
|% 3,17
|
|ECILC
|4,60
|414.920.826
|% 7,23
|
|ASELS
|25,24
|409.580.003
|% 0,96
|
|THYAO
|9,73
|371.724.192
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,60
|421.934.990
|% 3,17
|
|YKBNK
|1,93
|220.549.092
|% 2,12
|
|ECILC
|4,60
|414.920.826
|% 7,23
|
|IHLAS
|0,59
|40.252.751
|% 3,51
|
|TSPOR
|3,96
|265.818.188
|% 7,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3214
|8,3632
|% -0,42
|
|Frank
|6,8813
|6,9227
|% -0,76
|
|Riyal
|1,7800
|1,7889
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|16,68
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,02
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|B. Petrol
|34,23
|34,23
|1,39
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