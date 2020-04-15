***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2020 17:44
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yeni Yönetim kurulu kararı alınması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yönetim kurulu kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu çerçevede Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, 15.04.2020 tarihinde kargo marifetiyle SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SEYKM Ana Sözleşme Tadil Metni-1.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838382
BIST
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|
|VKING
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|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
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|1.820.731.882
|% -3,08
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|1.043.836.307
|% -4,31
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|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
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|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
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|YKBNK
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|404.440.888
|% -4,90
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|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
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|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
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|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6115
|8,6547
|% 0,36
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|Frank
|7,1262
|7,1691
|% 0,82
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|Riyal
|1,8298
|1,8389
|% 1,20
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.711
|1.713
|-14,61
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|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
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|Cumhuriyet
|2.439
|2.500
|20,30
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|Tam
|2.507
|2.573
|20,80
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|Yarım
|1.220
|1.252
|10,10
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|Çeyrek
|612
|626
|5,00
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|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|-0,38
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|Gümüş Gr.
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|3,43
|-0,03
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