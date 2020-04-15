***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yeni Yönetim kurulu kararı alınmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulu kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu çerçevede Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, 15.04.2020 tarihinde kargo marifetiyle SPK'ya başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SEYKM Ana Sözleşme Tadil Metni-1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838382BIST