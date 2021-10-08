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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

08.10.2021 16:37



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa  İstanbul A.Ş.'nin 08.10.2021 tarih ve BİAŞ-2-3955 sayılı yazısı ile  Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar  hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup  olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz  hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine  ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel  Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'in "Olağandışı Fiyat ve  Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya  açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968783


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Tam 3.344 3.430 28,44  
Yarım 1.616 1.659 13,75  
Çeyrek 811 830 6,88  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 0,17  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,07  
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