***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.10.2021 16:37
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 08.10.2021 tarih ve BİAŞ-2-3955 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'in "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968783
BIST
17:521.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
17:528,9460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
17:5210,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0835
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
17:52504,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,62
|Açılış
|: 504,29
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler17:51
|MAALT
|179,30
|25.282.921
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.463.931
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.578.523
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.367.104
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.914.017
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.444.108
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.829.764
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,58
|259.041.361
|% -9,40
|
|GARAN
|9,31
|1.384.149.268
|% -0,85
|
|ASELS
|15,70
|1.052.440.757
|% 1,23
|
|SASA
|27,46
|907.301.561
|% 2,77
|
|THYAO
|14,11
|874.829.619
|% -0,07
|
|PETKM
|6,15
|803.920.863
|% -1,28
|
|EKGYO
|1,78
|408.300.927
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|423.075.719
|% -0,84
|
|GARAN
|9,31
|1.384.149.268
|% -0,85
|
|PETKM
|6,15
|803.920.863
|% -1,28
|
|DOHOL
|2,57
|286.653.938
|% -0,39
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9402
|8,9445
|% 0,78
|
|Euro
|10,3465
|10,3563
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,1322
|12,1930
|% 0,77
|
|Frank
|9,5837
|9,6414
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3718
|2,3837
|% 0,58
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,24
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,62
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,19
|