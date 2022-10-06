***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2019-10.10.2019-16.09.2020-09.12.2020-07.04.2021-22.11.2021-11.05.2022-05.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi09.05.2018Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi14.09.2018Davanın KonusuTürk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki 2009/01012 tescil no?lu Seyitler Fastplast markasının kötüniyet nedeniyle hükümsüzlüğü, eylemlerimizin haksız rekabet teşkil ettiğinin tespiti, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 10.000 TL maddi ve 400.000 TL manevi tazminat istemidir. 17.06.2019 tarihli ıslah dilekçesi ile talep ıslah edilmiş ve maddi tazminat talebi 22.521.911,21 TL olarak belirlenmiştir ve 10.000 TL?sına dava, 22.511.911,21 TL?sına ise ıslah tarihinden itibaren değişen oranlı ticari avans faizi, 400.000 TL manevi tazminata ise dava tarihinden itibaren yasal faiz talep edilmiştir.Karşı Taraf(lar)Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.Davanın Tutarı22.921.911,21 (Islah Sonrası)Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2018/140 EsasDavanın Duruşma Tarihi05.10.2022Alınan KararMahkemenin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenmesine, var ise dosyada mevcut Yargıtay ilamı ile birlikte dosyanın dosya arasına alınmasına yönelik ara karar verildi.Bir Sonraki Duruşma Tarihi08.02.2023, 10:50Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiDavanın aleyhe sonuçlanması ihtimalinde marka hükümsüzlüğü halinde faaliyete esaslı bir etkisi olması beklenmemektedir. Tazminat konusunda ise bilirkişi raporuna itirazlar değerlendirilmemiş olup, davanın kabulü halinde ortaya çıkan tazminat tutarına göre finansal tablolara etkisi olacaktır.AçıklamalarŞirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 No ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın bugün 05.10.2022 yapılan duruşmasında "İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 08.02.2023, saat 10:50'e bırakılmasına" karar verilmiştir.İlgili dosyada vaki bilirkişi raporuna itirazlarımız için, 16.09.2020 tarihli duruşmada "davalının bilirkişi raporuna itirazlarının 2020/4 Esas sayılı dosyası kesinleştikten sonra değerlendirilmesine" karar verilmiş olup bu hususta yeni bir ara karar kurulmamıştır.Konu açıklamamız, 05.10.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile aynı olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler formatına uygun şekilde tekrardan açıklama yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068449BIST