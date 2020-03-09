***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya genelini etkisi altına alan virüs salgınına bağlı olarak Şirketimize yoğun bir şekilde maske talebi gelmektedir. Yönetim Kurulumuz 06.03.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda maske talebini karşılamak amacıyla üretim portfoyüne eklenmesine ve gerekli çalışmalara başlanmasına oy birliği ile karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825409BIST