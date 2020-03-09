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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2020 15:09
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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 Dünya genelini etkisi altına alan virüs salgınına bağlı olarak Şirketimize yoğun bir şekilde maske talebi gelmektedir. Yönetim Kurulumuz 06.03.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda maske talebini karşılamak amacıyla üretim portfoyüne eklenmesine ve gerekli çalışmalara başlanmasına oy birliği ile karar vermiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825409


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