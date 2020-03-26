***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 16:02
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 26.03.2020 tarihinde toplanarak oybirliği ile aşağıdaki kararı almıştır.
Ülkemizi, milletimizi küresel bir salgın haline gelmiş olan Covid-19 virüsünün etkilerinden korumak, bulaşmış olanları tedavi etmek için Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık sektörü çalışanlarının özverili gayretlerini yakından görmekteyiz. Seyitler Kimya San. A.Ş. ailesi olarak, karşılaştıkları yüksek risklere rağmen fedakârca çalışan sağlık sektörü personeline, devletimize ve milletimize, salgın hastalık ile mücadele sürecinde tüm imkanlarımızı seferber ederek destek olmanın millet olma şuurunun gereği olduğunu düşünüyoruz.
Şirketimiz, önceliği sağlık sektörü çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya vermek üzere, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde, ihtiyaç duydukları sarf malzemelerini imkanlarımız ölçüsünde ücretsiz karşılamaya karar vermiştir.
Bu çerçevede, Seyitler Kimya A.Ş. olarak, 300.000 TL'lik kısmı üretim portföyümüzde yer alan ürünlerin bağışlanmasından oluşacak şekilde, toplamda 500.000 TL bağış yapılması kararlaştırılmıştır. Bağış tutarının 500.000 TL'yi aşması gerektiği durumda, aşan tutar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Namık Kemal Gökalp tarafından karşılanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832357
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