SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.013.831
|% 10,00
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|TATGD
|9,33
|190.616.679
|% 9,89
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2628
|8,3042
|% -0,16
|Frank
|6,9769
|7,0189
|% 0,08
|Riyal
|1,8070
|1,8161
|% 0,22
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|6,24
|Altın Gr.
|380
|380
|2,68
|Cumhuriyet
|2.456
|2.491
|16,50
|Tam
|2.528
|2.556
|17,00
|Yarım
|1.234
|1.249
|8,30
|Çeyrek
|617
|625
|4,10
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|-0,00
|B. Petrol
|34,66
|34,66
|-1,41
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem