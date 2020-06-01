***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 01.06.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda el dezenfektanı üretmeye karar vermiştir. Gerekli çalışmalar başlatılmış olup kısa süre içinde üretime geçilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli ruhsat izin başvurusu yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847933BIST