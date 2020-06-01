***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2020 09:32
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 01.06.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda el dezenfektanı üretmeye karar vermiştir. Gerekli çalışmalar başlatılmış olup kısa süre içinde üretime geçilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli ruhsat izin başvurusu yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847933
BIST
12:19106.891
En Yüksek
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|: 106.481
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382,30
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378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|1.657.098
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|82.705.425
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|66.580.234
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.431.809
|% 9,79
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.591.710
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|893.947
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|THYAO
|12,83
|576.029.313
|% 1,83
|
|GARAN
|7,93
|465.003.793
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,57
|461.231.989
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|388.957.027
|% 4,13
|
|ASELS
|30,82
|360.320.093
|% 2,12
|
|EKGYO
|1,57
|461.231.989
|% 6,80
|
|GSRAY
|3,53
|388.957.027
|% 4,13
|
|CEMAS
|1,20
|92.156.598
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,35
|170.682.224
|% 1,29
|
|TSKB
|1,15
|79.601.957
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4387
|8,4810
|% 0,51
|
|Frank
|7,0841
|7,1268
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8106
|1,8197
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|8,34
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.495
|21,80
|
|Tam
|2.540
|2.564
|14,80
|
|Yarım
|1.239
|1.252
|10,90
|
|Çeyrek
|620
|627
|5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,98
|37,98
|0,14
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