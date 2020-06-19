***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 12:00
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üretim portföyümüzü "el dezenfektanı" üreterek geliştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığına yaptığımız ruhsat başvurusu, Bakanlığın 18.06.2020 tarihli yazısı ile uygun bulunmuş olup geçici ruhsat verilmesi kabul edilmiştir. Bu çerçevede, dezenfektan üretimi için gerekli tesis ve kurulum çalışmaları da tamamlanmış olup 22.06.2020 tarihinden itibaren el dezenfektanı üretimi ve satışına başlanacaktır
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851989
BIST
12:07113.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 947,30
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:076,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:077,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:07381,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,51
|Açılış
|: 381,38
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,61
|1.115.328.540
|% 8,50
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|DAGI
|5,66
|26.446.561
|% 8,02
|
|GLRYH
|13,97
|2.563.327
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|10.932.313
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|25.875.108
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,09
|1.932.024.859
|% 1,64
|
|TCELL
|17,61
|1.115.328.540
|% 8,50
|
|ASELS
|32,42
|474.293.455
|% -0,55
|
|GARAN
|8,19
|473.796.026
|% 0,74
|
|TKFEN
|17,24
|417.459.652
|% 5,12
|
|KRDMD
|3,09
|1.932.024.859
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,87
|278.977.137
|% -1,58
|
|TSKB
|1,27
|163.625.240
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,97
|212.221.712
|% 0,00
|
|PETKM
|4,10
|349.578.064
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4880
|8,5305
|% -0,05
|
|Frank
|7,1816
|7,2249
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|7,07
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.494
|7,40
|
|Tam
|2.545
|2.559
|7,50
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,70
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|1,20
|
Seans Raporu
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12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1545, 01 artarak (% 1.19 ) 131, 388
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12:22TCELL
Yüzde 8.32 oranında artışla 17.58 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 355, 242 adet işlem
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12:21IHYAY
Yüzde 4.27 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 192, 833 adet işlem