***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim portföyümüzü "el dezenfektanı" üreterek geliştirmek amacıyla Sağlık Bakanlığına yaptığımız ruhsat başvurusu, Bakanlığın 18.06.2020 tarihli yazısı ile uygun bulunmuş olup geçici ruhsat verilmesi kabul edilmiştir. Bu çerçevede, dezenfektan üretimi için gerekli tesis ve kurulum çalışmaları da tamamlanmış olup 22.06.2020 tarihinden itibaren el dezenfektanı üretimi ve satışına başlanacaktırSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851989BIST