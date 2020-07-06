***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 08:32
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Seyitler Kimya A.Ş., üretim portföyünü geliştirecek yeni yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Halkbankası ile 15.000.000 TL'lik kredi anlaşması imzalamıştır. Kredi tutarının 10.000.000 TL kısmı makina ve teçhizat yatırımlarında kullanılacak olup 5 Yıl vadeli % 8,5 faizli ivme ve işletme kredisidir. 5.000.000 TL kısmı ise yine 5 yıl vadeli aylık % 0,75 faiz oranlı olup istihdamı arttırmak amacıyla kullanılacak istihdam kredisi niteliğindedir. İvme kredisi yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılacağı için ayrıca 5 puanlık faiz indirim desteği bulunmaktadır. Kredi tutarı karşılığında şirketimizin sahip olduğu fabrika binası Halkbankasına ipotek verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854709
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8820
|
6,8662
En Düşük
6,8546
18:007,7515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7519
En Düşük
7,7068
18:00391,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,90
|Açılış
|: 391,15
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5463
|8,5892
|% 0,10
|
|Frank
|7,2443
|7,2880
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8235
|1,8327
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-1,90
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|4,00
|
|Tam
|2.611
|2.624
|2,80
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|1,40
|
|Çeyrek
|634
|643
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,00
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|0,30
|
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