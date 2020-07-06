***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSeyitler Kimya A.Ş., üretim portföyünü geliştirecek yeni yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Halkbankası ile 15.000.000 TL'lik kredi anlaşması imzalamıştır. Kredi tutarının 10.000.000 TL kısmı makina ve teçhizat yatırımlarında kullanılacak olup 5 Yıl vadeli % 8,5 faizli ivme ve işletme kredisidir. 5.000.000 TL kısmı ise yine 5 yıl vadeli aylık % 0,75 faiz oranlı olup istihdamı arttırmak amacıyla kullanılacak istihdam kredisi niteliğindedir. İvme kredisi yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılacağı için ayrıca 5 puanlık faiz indirim desteği bulunmaktadır. Kredi tutarı karşılığında şirketimizin sahip olduğu fabrika binası Halkbankasına ipotek verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854709BIST