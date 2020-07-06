***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 18:15
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.03.2020 tarihinde yapmış olduğumuz ürün çeşitlendirmesi açıklamasıyla ilgili olarak şirketimiz tarafından ithal edilen otomatik maske makinaları teslim alınmış olup, makinaların montajı, üretim için gerekli hazırlıklar (hammadde, ambalaj tasarım, Sağlık Bakanlığı ürün kaydı vb.) tamamlanmıştır. 08.07.2020 tarihinden itibaren üretim ve satış-pazarlama faaliyetlerine başlanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855233
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
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|Önceki Kapanış
|: 115.748
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118.512
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116.674
18:056,8647
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 392,14
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394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.414.104
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|2.638.887
|% -9,82
|
|EGCYO
|1,24
|747.497
|% -6,77
|
|GLRYH
|12,35
|21.592.593
|% -5,73
|
|KRDMA
|4,55
|28.513.332
|% -5,21
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 5,89
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 4,01
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5451
|8,5880
|% 0,09
|
|Frank
|7,2622
|7,3060
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,41
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.570
|15,40
|
|Tam
|2.624
|2.637
|15,90
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,70
|
|Çeyrek
|637
|646
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,25
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,33
|