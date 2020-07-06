***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.03.2020 tarihinde yapmış olduğumuz ürün çeşitlendirmesi açıklamasıyla ilgili olarak şirketimiz tarafından ithal edilen otomatik maske makinaları teslim alınmış olup, makinaların montajı, üretim için gerekli hazırlıklar (hammadde, ambalaj tasarım, Sağlık Bakanlığı ürün kaydı vb.) tamamlanmıştır. 08.07.2020 tarihinden itibaren üretim ve satış-pazarlama faaliyetlerine başlanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855233BIST