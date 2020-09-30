***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 18:29
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Halil KARAKAYA 30.09.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzun 30.09.2020 tarihinde aldığı karar ile Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Faysal GÖKALP aynı zamanda Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877543
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18:051.145
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
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|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
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|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
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|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
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|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
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|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
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|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
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|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
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|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
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|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
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|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
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|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7002
|7,7063
|% -1,41
|
|Euro
|9,0231
|9,0439
|% -1,47
|
|Sterlin
|9,9218
|9,9716
|% -0,89
|
|Frank
|8,3285
|8,3787
|% -1,58
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|Riyal
|2,0498
|2,0601
|% -1,27
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,31
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|Altın Gr.
|471
|471
|-5,25
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
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|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
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|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,41
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|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,16
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|B. Petrol
|41,98
|41,98
|0,42
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