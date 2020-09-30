***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Halil KARAKAYA 30.09.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzun 30.09.2020 tarihinde aldığı karar ile Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Faysal GÖKALP aynı zamanda Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877543BIST