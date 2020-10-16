***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.10.2020 tarih ve 385 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin büyüme stratejisi doğrultusunda faaliyet alanımızı genişletmek ve ürün portföyümüzü büyütmek amacıyla son yıllarda hızlı büyümesiyle dikkat çeken kişisel bakım ve kozmetik sektöründe yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve üretim için gerekli fizibilite ve proje çalışmalarına başlanmasına oybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882168BIST