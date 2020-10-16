***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 15:19
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.10.2020 tarih ve 385 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin büyüme stratejisi doğrultusunda faaliyet alanımızı genişletmek ve ürün portföyümüzü büyütmek amacıyla son yıllarda hızlı büyümesiyle dikkat çeken kişisel bakım ve kozmetik sektöründe yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve üretim için gerekli fizibilite ve proje çalışmalarına başlanmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882168
BIST
16:391.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.183
16:397,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:399,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:39487,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 487,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:39
|TKURU
|357,50
|42.401.294
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.632.731
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.798.751
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.078.222
|% -9,95
|
|SISE
|6,78
|994.209.664
|% 0,89
|
|PETKM
|4,73
|865.819.006
|% 0,64
|
|GARAN
|7,14
|703.350.700
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,83
|590.295.686
|% 5,78
|
|KERVT
|7,68
|522.621.955
|% 2,13
|
|SKBNK
|1,83
|590.295.686
|% 5,78
|
|ALBRK
|1,64
|502.963.346
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,72
|514.847.948
|% 8,18
|
|TSKB
|1,27
|328.185.980
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,93
|389.372.988
|% -0,52
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9443
|7,9485
|% 0,20
|
|Euro
|9,3234
|9,3306
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2300
|10,2813
|% 0,12
|
|Frank
|8,6671
|8,7193
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1125
|2,1231
|% 0,08
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,23
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.203
|3.283
|18,08
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|8,75
|
|Çeyrek
|777
|794
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|-0,67
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:53XU100
Endeks 1, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 14, 640.00 milyon TL de
-
16:53AVTUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 931, 060 adet işlem
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16:50IHLGM
Yüzde 8.81 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 217, 317 adet işlem
-
16:49ATLAS
Yüzde 4.24 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 585, 904 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, YKBNK