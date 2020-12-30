***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSeferihisar Belediye Başkanlığı'nın 30.12.2020 tarihinde yapacağını Resmi Gazete ve ilan portallarında ilan ettiği İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık mahallesi, 1296 ve 1297 ada 1 parsellerdeki taşınmaz satış ihalelerine yatırım amaçlı iştirak edilmiştir. Her iki ihalede de en yüksek teklif diğer katılımcılar tarafından verilmiş olup, ihale komisyonunun kararı beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895770BIST