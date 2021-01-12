***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.12.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirttiğimiz üzere, şirketimiz Seferihisar Belediye Başkanlığı'nın İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık mahallesi, 1296/1 ve 1297/1 parsellere ilişkin taşınmaz satış ihalesine katılmış ve her iki ihalede de en yüksek teklif diğer katılımcılar tarafından verildiği duyrulmuştu. İhale şirketimiz uhdesinde kalmadığı kesinleşmiş olup, ihale için verilen geçici teminat iade alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901668BIST