***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2021 19:57
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.12.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirttiğimiz üzere, şirketimiz Seferihisar Belediye Başkanlığı'nın İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık mahallesi, 1296/1 ve 1297/1 parsellere ilişkin taşınmaz satış ihalesine katılmış ve her iki ihalede de en yüksek teklif diğer katılımcılar tarafından verildiği duyrulmuştu. İhale şirketimiz uhdesinde kalmadığı kesinleşmiş olup, ihale için verilen geçici teminat iade alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901668
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,4899
En Yüksek
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|: 0,08%
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|: 7,4950
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|Önceki Kapanış
|: 7,5050
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7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,1149
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449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|753.568
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.775.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.207.825
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4839
|7,4902
|% 0,08
|
|Euro
|9,1057
|9,1160
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,1763
|10,2273
|% 0,86
|
|Frank
|8,3851
|8,4356
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-5,75
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,55
|56,55
|0,89
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