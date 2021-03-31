***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 31.03.2021 tarihinde yapılan toplantısındaSteril ve nonsteril medikal ürünlerin üretimini ihtiva edecek şekilde üretim portföyümüzün geliştirilmesi ve önemli ihracat potansiyeline sahip olan ilaçlı flaster üretim kapasitemizin arttırılması amacıyla, gerekli altyapı düzenlemelerini yapmak, makina ve teçhizat üretimi (bazı makinaların üretimi ve geliştirilmesi firmamız bünyesinde yapılmaktadır) ve satın alımında kullanılmak üzere, 2021 yılında 10 Milyon TL'ye kadar yatırım yapma kararını oy birliği ile almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922357BIST