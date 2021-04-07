***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 18:18
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 No ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın bugün (07.04.2021) yapılan duruşmasında "İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 13.09.2021, saat 10:15'e bırakılmasına" karar verilmiştir. İlgili dosyada vaki bilirkişi raporuna itirazlarımız için de 2020/4 E. sayılı dosyanın sonucunun kesinleşmesinden sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924458
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
18:058,1579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0297
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
18:059,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
18:05456,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 456,50
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|33,88
|177.667
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|4.123.026
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,60
|91.830.928
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.901.057
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|33.353.649
|% 9,99
|
|IZFAS
|10,53
|53.796.782
|% -10,00
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.860.406
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.586.090
|% -9,96
|
|CASA
|102,50
|3.931.001
|% -9,53
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 1,65
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 1,44
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,92
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1464
|8,1579
|% 0,37
|
|Euro
|9,6831
|9,7111
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,1739
|11,2299
|% -0,35
|
|Frank
|8,7490
|8,8017
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1680
|2,1789
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-1,63
|
|Altın Gr.
|456
|457
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,85
|62,85
|0,11
|