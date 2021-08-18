***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 18.08.2021 tarih ve 413 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında16.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan "kişisel bakım ve kozmetik sektöründe yatırım fırsatlarını değerlendirmek için fizibilite çalışmaları yapılması," 31.03.2021 tarihli toplantıda alınan "makine ve teçhizat yatırım kararı" ve 20.05.2021 tarihli toplantıda alınan "medikal, sağlık ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapma imkanının araştırılması" kararları çerçevesinde1. Medikal, sağlık, kozmetik, kişisel bakım ve besin takviyeleri alanlarında faaliyet gösteren, Gelişme potansiyeli taşıyan şirketlerin belirlenmesine,2. Sözkonusu şirketlere devir almak yada kısmi iştirak etmek suretiyle Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'nin ürün ve faaliyet alanının çeşitlendirilmesine3. Yatırım yapılacak firmaların belirlenmesi, gerekli işlemlerin yapılması, süreçlerin takibi hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Faysal GÖKALP 'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Namık Kemal GÖKALP 'in yetkilendirilmesine,Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959058BIST