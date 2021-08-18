***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2021 18:15
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 18.08.2021 tarih ve 413 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
16.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan "kişisel bakım ve kozmetik sektöründe yatırım fırsatlarını değerlendirmek için fizibilite çalışmaları yapılması," 31.03.2021 tarihli toplantıda alınan "makine ve teçhizat yatırım kararı" ve 20.05.2021 tarihli toplantıda alınan "medikal, sağlık ürünleri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapma imkanının araştırılması" kararları çerçevesinde
1. Medikal, sağlık, kozmetik, kişisel bakım ve besin takviyeleri alanlarında faaliyet gösteren, Gelişme potansiyeli taşıyan şirketlerin belirlenmesine,
2. Sözkonusu şirketlere devir almak yada kısmi iştirak etmek suretiyle Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.'nin ürün ve faaliyet alanının çeşitlendirilmesine
3. Yatırım yapılacak firmaların belirlenmesi, gerekli işlemlerin yapılması, süreçlerin takibi hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Faysal GÖKALP 'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Namık Kemal GÖKALP 'in yetkilendirilmesine,
Oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959058
BIST
16:331.440
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|Değişim
|: -0,66%
|| -9,50
|Açılış
|: 1.441
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|Önceki Kapanış
|: 1.450
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1.442
En Düşük
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16:338,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
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|Açılış
|: 8,5180
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,3769
16:339,9815
En Yüksek
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|: 0,67%
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|Önceki Kapanış
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10,0144
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16:33489,15
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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491,49
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:31
|DMSAS
|8,04
|113.379.702
|% 17,03
|
|PENTA
|90,40
|15.501.311
|% 16,95
|
|DOBUR
|23,28
|2.652.031
|% 14,23
|
|KTSKR
|52,85
|91.750.173
|% 13,31
|
|ESCAR
|20,24
|91.401.398
|% 10,78
|
|BRYAT
|383,90
|103.954.499
|% -7,61
|
|VAKKO
|10,53
|37.517.408
|% -7,55
|
|ALKIM
|15,53
|112.440.458
|% -6,89
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.615.562
|% -6,67
|
|GARAN
|9,28
|676.010.119
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,72
|523.295.945
|% -3,98
|
|SISE
|8,70
|479.341.197
|% 0,93
|
|THYAO
|12,23
|473.662.214
|% -0,16
|
|EREGL
|18,58
|439.323.252
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,85
|359.828.858
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|149.205.529
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|217.469.924
|% -1,54
|
|GARAN
|9,28
|676.010.119
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,72
|523.295.945
|% -3,98
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5235
|8,5264
|% 0,93
|
|Euro
|9,9803
|9,9876
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,6121
|11,6704
|% 0,22
|
|Frank
|9,2446
|9,3002
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2649
|2,2762
|% 0,83
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,85
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,55
|
|Cumhuriyet
|3.252
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|21,34
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|10,32
|
|Çeyrek
|785
|803
|5,16
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,05
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-1,67
|
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