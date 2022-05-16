***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 18:20
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Halil Emre Erdinç'in istifasının kabulüne ,
2. İsitifa eden Halil Emre Erdinç'in yerine , ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK.363 maddesi uyarınca şirket ortağı olmayan Ceren Yavuz Erdinç'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
3. İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğü'nde tescil ve sicil gazetesinde ilanına,
Oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030632
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
0
En Düşük
0
18:0515,6368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0957
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6416
En Düşük
15,5343
18:0516,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1581
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3999
En Düşük
16,2212
18:05917,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,58
|Açılış
|: 917,59
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
920,07
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GMTAS
|3,07
|5.632.533
|% 3,76
|
|TSGYO
|6,89
|4.185.384
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,57
|13.686.794
|% 0,00
|
|KOZAL
|188,00
|1.369.598.839
|% 0,00
|
|SELEC
|12,92
|147.939.071
|% 0,00
|
|TSGYO
|6,89
|4.185.384
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,57
|13.686.794
|% 0,00
|
|KOZAL
|188,00
|1.369.598.839
|% 0,00
|
|SELEC
|12,92
|147.939.071
|% 0,00
|
|SILVR
|11,05
|22.273.854
|% 0,00
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% 0,00
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% 0,00
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6292
|15,6368
|% 0,62
|
|Euro
|16,3724
|16,3983
|% 0,97
|
|Sterlin
|19,2500
|19,3466
|% 0,87
|
|Frank
|15,5425
|15,6361
|% 0,65
|
|Riyal
|4,1511
|4,1719
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|3,65
|
|Altın Gr.
|918
|918
|6,82
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
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17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında