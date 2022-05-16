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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.05.2022 18:20
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

1.     Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Halil Emre Erdinç'in istifasının kabulüne ,
2.     İsitifa eden Halil Emre Erdinç'in yerine , ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK.363 maddesi uyarınca şirket ortağı olmayan Ceren Yavuz Erdinç'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
3.     İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğü'nde tescil ve sicil gazetesinde ilanına,
Oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030632


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