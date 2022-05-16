***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Halil Emre Erdinç'in istifasının kabulüne ,2. İsitifa eden Halil Emre Erdinç'in yerine , ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK.363 maddesi uyarınca şirket ortağı olmayan Ceren Yavuz Erdinç'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,3. İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğü'nde tescil ve sicil gazetesinde ilanına,Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030632BIST