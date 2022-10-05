***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2020-07.04.2021-22.11.2021-11.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 No ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın bugün 05.10.2022 yapılan duruşmasında "İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 08.02.2023, saat 10:50'ye bırakılmasına" karar verilmiştir.İlgili dosyada vaki bilirkişi raporuna itirazlarımız için, 16.09.2020 tarihli duruşmada "davalının bilirkişi raporuna itirazlarının 2020/4 Esas sayılı dosyası kesinleştikten sonra değerlendirilmesine" karar verilmiş olup bu hususta yeni bir ara karar kurulmamıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067517BIST