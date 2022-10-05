***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 16:49
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2020-07.04.2021-22.11.2021-11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aleyhine açılan İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2018/140 E. sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 No ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğü, maddi ve manevi zararların tazmini istemli davanın bugün 05.10.2022 yapılan duruşmasında "İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2020/4 Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesine ve duruşmanın 08.02.2023, saat 10:50'ye bırakılmasına" karar verilmiştir.
İlgili dosyada vaki bilirkişi raporuna itirazlarımız için, 16.09.2020 tarihli duruşmada "davalının bilirkişi raporuna itirazlarının 2020/4 Esas sayılı dosyası kesinleştikten sonra değerlendirilmesine" karar verilmiş olup bu hususta yeni bir ara karar kurulmamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067517
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|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
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|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
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|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
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|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
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|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
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|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
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|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
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|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
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|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
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|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
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|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
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|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
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|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
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|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
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|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
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|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
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|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
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|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|18,5708
|18,5827
|% -0,24
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|Euro
|18,2363
|18,2596
|% -0,56
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|Sterlin
|20,6942
|20,7980
|% -1,39
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|Frank
|18,6901
|18,8027
|% -0,67
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|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% 0,02
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-2,25
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|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-2,17
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|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
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|Tam
|6.858
|6.931
|-13,00
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|Yarım
|3.342
|3.388
|-6,00
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|Çeyrek
|1.674
|1.694
|-3,00
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|Gümüş.Ons
|20,65
|20,67
|0,02
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|Gümüş Gr.
|12,33
|12,34
|-0,01
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|B. Petrol
|94,33
|94,33
|0,96
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