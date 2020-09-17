***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar16.09.2020 Tarihinde İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,50 - 6,60 TL fiyat aralığından 91.298 TL toplam nominal tutarlı satışişlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikteİDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.09.2020 tarihi itibariyle%12,96 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)16/09/2020 72.458 72.458 1.322.961,4 1.250.503,4 % 13,93 % 5,8 % 13,2 % 5,4816/09/2020 18.840 18.840 1.250.503,4 1.231.663,4 % 13,2 % 5,48 % 12,96 % 5,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875518BIST