***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2020 09:30
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18.09.2020 Tarihinde İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,60 - 7,70 TL fiyat aralığından 23.914 TL toplam nominal tutarlı satış
işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş
. sermayesindeki paylarımız 18.09.2020 tarihi itibariyle
%12,71 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/09/2020 8.443 64.166,8 1.231.663,4 1.223.224,4 % 12,96 % 5,54 % 12,88 % 5,37
18/09/2020 15.471 119.126,7 1.223.224,4 1.207.749,4 % 12,88 % 5,37 % 12,71 % 5,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875830
BIST