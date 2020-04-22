***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi22/04/2020Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformGelişen İşletmeler PazarıGeçiş Başvurusunda Talep