***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
22.04.2020 15:19
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/04/2020
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Gelişen İşletmeler Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep
16:3998.853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.234,31
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
16:396,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
16:397,5973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
16:39384,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 6,06
|Açılış
|: 384,29
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
384,82
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.235.592
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|57.986.075
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.077.239
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|ATAGY
|3,81
|14.372.509
|% -5,93
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ITTFH
|2,52
|9.401.736
|% -5,26
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|CEOEM
|3,34
|26.599.857
|% -4,57
|
|GARAN
|8,16
|779.816.778
|% -0,24
|
|SOKM
|10,63
|492.244.024
|% 9,93
|
|SASA
|9,01
|463.751.666
|% 8,42
|
|ECILC
|4,73
|397.481.156
|% 1,72
|
|ASELS
|27,02
|350.367.426
|% 0,22
|
|DOHOL
|1,82
|272.615.029
|% 5,81
|
|KARSN
|1,59
|181.260.584
|% 5,30
|
|GSRAY
|2,70
|306.790.331
|% 6,30
|
|YKBNK
|2,02
|227.236.411
|% 1,51
|
|GARAN
|8,16
|779.816.778
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5984
|8,6415
|% 0,58
|
|Frank
|7,1877
|7,2310
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8515
|1,8608
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|21,37
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.516
|32,00
|
|Tam
|2.521
|2.581
|32,80
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|16,00
|
|Çeyrek
|616
|630
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|21,17
|21,17
|1,84
|
Seans Raporu
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