***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
07.05.2020 10:27
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/04/2020
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Gelişen işletmeler Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
22/04/2020
Başvuru Sonucu
Olumlu
Açıklamalar
Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazar'ında işlem gören Şirketimiz paylarının Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartları sağlaması üzerine Ana Pazar'da işlem görebilmesini teminen Borsa İstanbul'a yapılan başvurumuz, Borsa İstanbul'un 06.05.2020 tarihli kararı uyarınca olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz payları 08.05.2020 (yarın) tarihinden itibaren Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843267
BIST
11:4598.907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 335,96
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:457,2394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0402
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:457,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:45393,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,12
|Açılış
|: 393,42
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.838.966
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|DEVA
|13,71
|9.665.090
|% -6,42
|
|GEDIK
|21,42
|6.021.703
|% -6,30
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|KRDMD
|2,66
|608.178.518
|% 7,26
|
|THYAO
|10,66
|296.071.153
|% 0,95
|
|GARAN
|8,05
|295.491.865
|% -0,25
|
|GUSGR
|3,19
|240.205.983
|% 0,00
|
|PETKM
|3,60
|224.838.655
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,66
|608.178.518
|% 7,26
|
|GUSGR
|3,19
|240.205.983
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|149.238.915
|% 0,95
|
|PETKM
|3,60
|224.838.655
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,95
|105.692.806
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9114
|8,9561
|% 0,59
|
|Frank
|7,3799
|7,4243
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9187
|1,9283
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,59
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,80
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,30
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|0,08
|
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