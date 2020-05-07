***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi22/04/2020Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformGelişen işletmeler PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAna PazarBaşvuru Tarihi22/04/2020Başvuru SonucuOlumluAçıklamalarBorsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazar'ında işlem gören Şirketimiz paylarının Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartları sağlaması üzerine Ana Pazar'da işlem görebilmesini teminen Borsa İstanbul'a yapılan başvurumuz, Borsa İstanbul'un 06.05.2020 tarihli kararı uyarınca olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz payları 08.05.2020 (yarın) tarihinden itibaren Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843267BIST