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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

07.05.2020 10:27
GÜNCEL HABERLER



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/04/2020
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Gelişen işletmeler Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
Başvuru Tarihi
22/04/2020
Başvuru Sonucu
Olumlu
Açıklamalar

Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazar'ında işlem gören Şirketimiz paylarının Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartları sağlaması üzerine Ana Pazar'da işlem görebilmesini teminen Borsa İstanbul'a yapılan başvurumuz, Borsa İstanbul'un 06.05.2020 tarihli kararı uyarınca olumlu karşılanmış olup, Şirketimiz payları 08.05.2020 (yarın) tarihinden itibaren Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır.  Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843267


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IZTAR 5,72 1.246.771 % 10,00  
RODRG 2,42 345.002 % 10,00  
UZERB 3,85 173.874 % 10,00  
ARTI 2,42 174.755 % 10,00  
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Sterlin 8,9114 8,9561 % 0,59  
Frank 7,3799 7,4243 % 0,32  
Riyal 1,9187 1,9283 % 0,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.692 6,59  
Altın Gr. 393 393 3,09  
Cumhuriyet 2.518 2.570 20,80  
Tam 2.592 2.637 21,30  
Yarım 1.265 1.289 10,40  
Çeyrek 630 645 5,20  
Gümüş.Ons 14,98 15,04 0,16  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,05  
B. Petrol 29,80 29,80 0,08  
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