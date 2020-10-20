***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.10.2020 18:20
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye artırımı SPK başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.000.000,01
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 1.477.693,34 554.135,010 37,50000 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 Nâma
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 14.522.306,66 5.445.865,000 37,50000 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 16.000.000 6.000.000,010 37,50000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2020
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmenin Sermaye Paylarının Nev'i başlıklı 6.Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 20.10.2020 Tarihinde başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Tadili 6 cı Madde.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882626
BIST