Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.10.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye artırımı SPK başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 16.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.000.000,01

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 1.477.693,34 554.135,010 37,50000 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 Nâma
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 14.522.306,66 5.445.865,000 37,50000 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 16.000.000 6.000.000,010 37,50000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.10.2020

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmenin Sermaye Paylarının Nev'i başlıklı 6.Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 20.10.2020 Tarihinde başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Tadili 6 cı Madde.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882626


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.210
Değişim :  0,42% |  5,04
Açılış :  1.208  
Önceki Kapanış :  1.205  
En Yüksek
1.214 En Düşük
1.202
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSGY 4,18 78.409.527 % 10,00  
USAK 2,53 377.494.253 % 10,00  
GEDIK 10,01 48.777.480 % 10,00  
IHLAS 1,32 351.183.255 % 10,00  
KRSTL 2,64 49.915.120 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8663 7,8741 % -0,06  
Euro 9,3059 9,3225 % 0,51  
Sterlin 10,1563 10,2072 % -0,12  
Frank 8,6425 8,6946 % 0,27  
Riyal 2,0922 2,1027 % -0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.910 5,41  
Altın Gr. 483 483 1,07  
Cumhuriyet 3.191 3.240 -17,00  
Tam 3.175 3.254 -21,56  
Yarım 1.535 1.574 -10,42  
Çeyrek 770 787 -5,22  
Gümüş.Ons 24,67 24,70 0,28  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 0,09  
B. Petrol 42,68 42,68 0,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru