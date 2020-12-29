***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye arttırım işlemi pay dağıtım tarihi ve Sermaye arttırımı ticaret sicil tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.000.000,01Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 1.477.693,34 554.135,010 37,50000 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 NâmaB GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 14.522.306,66 5.445.865,000 37,50000 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 16.000.000 6.000.000,010 37,50000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 05.01.2021Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.10.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.12.2020SPK Başvuru Tarihi 20.10.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 17.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 07.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 29.12.2020Ek AçıklamalarSermaye arttırım işlemimiz 29.12.2020 tarihinde Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 3.400.000 TL 2019 yılı dönem kârından 2.600.000 TL olağanüstü yedeklerden olmak üzere 16.000.000 TL'den 22.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen payların 05.01.2021 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Seyitler A.Ş. İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Seyitler A.Ş. Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895520BIST