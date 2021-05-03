***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 22.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 41.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 2.031.828,342 1.754.760,840 86,36363 A GRUBU Grubu A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 NâmaB GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 19.968.171,658 17.245.239,160 86,36363 B GRUBU Grubu B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 22.000.000 19.000.000,000 86,36363Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 03.05.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar27.04.2021 tarih ve 404 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin 100.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 22.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan karşılanmak üzere 19.000.000.-TL (%86,36364) artırılarak 41.000.000.-TL'sına artırılmasına karar verilmiştir. 03.05.2021 Tarihi itibariyle SPK'ya başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 MAD.6 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934138BIST