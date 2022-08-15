Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.08.2022 18:31
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilave edilememesi nedeniyle yönetim kurulumuzun 24.06.2022 tarih ve 425 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırım sürecinin ve kararımızın revize edilmesi nedeniyle.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TRESEYT00029 3.786.589,182 374.450,660 9,88886 1.287.954,350 34,01357
B GRUBU Grubu, SEYKM, TRESEYT00011 37.213.410,818 3.679.983,620 9,88886 12.657.611,370 34,01357

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 41.000.000 4.054.434,280 9,88886 13.945.565,720 34,01357

İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 3.402.092,29
Diğer Kar Yedekleri (TL) 652.341,99


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilave edilememesi nedeniyle yönetim kurulumuzun 24.06.2022 tarih ve 425 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırım sürecinin ve kararımızın aşağıdaki şekilde revize edilmesine,
Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 13.945.565,72 TL 2021 Yılı karından, 3.402.092,29 TL İştirak Hissesi satış kazancı istisna fonundan, 652.341,99 TL olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam 18.000.000.-TL (% 43,902 oranında) artırılarak 59.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,
Artırılan 18.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil edecek her biri 1 TL nominal değerde payların, 1.662.405,01 TL kısmı A grubu nama yazılı 16.337.594,99 TL kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,
Sermaye artırımı nedeni ile esas sözleşmenin 6'cı maddesinin tadiline,
Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına,
Oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı-59.000.000 TL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055587


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.857
Değişim :  -0,25% |  -7,07
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885 En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMENT 41,20 2.640.220 % 9,98  
CMBTN 240,30 5.927.480 % 9,98  
TSPOR 6,73 268.946.113 % 9,97  
MANAS 26,08 74.629.422 % 9,95  
COSMO 22,98 5.398.622 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9492 17,9552 % 0,13  
Euro 18,2545 18,2702 % -0,71  
Sterlin 21,6146 21,7230 % -0,37  
Frank 18,8991 19,0129 % -0,39  
Riyal 4,7651 4,7890 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -20,30  
Altın Gr. 1.030 1.030 -9,55  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.905 6.973 -19,00  
Yarım 3.364 3.409 -9,00  
Çeyrek 1.687 1.704 -5,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,34 -0,52  
Gümüş Gr. 11,76 11,78 -0,25  
B. Petrol 95,28 95,28 -2,87  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru