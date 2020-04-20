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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.04.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ETEM ŞİŞMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Bağımsız Üye Değil
HALİL KARAKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yöneyim Kurulu Üyeliği-Genel Müdür Genel Md.- Mali İşler Md. 2.47 B Bağımsız Üye Değil
NAMIK KEMAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Hedef Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanlığı 9.24 A
SİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.10.2018 İcrada Görevli Değil Genel Md. ve Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil
ŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdealist Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık 9500000 1.322.961,38 TRY 13,93 iştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839364


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BALAT 2,42 263.765 % 10,00  
DOKTA 26,46 22.857.669 % 9,98  
BIZIM 12,23 81.399.329 % 9,98  
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Sterlin 8,6181 8,6613 % -0,24  
Frank 7,1446 7,1877 % 0,06  
Riyal 1,8450 1,8543 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.693 1.694 9,75  
Altın Gr. 377 378 2,30  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.497 2.561 -36,00  
Yarım 1.213 1.244 -19,30  
Çeyrek 608 622 -9,60  
Gümüş.Ons 15,25 15,27 0,07  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,02  
B. Petrol 26,15 26,15 -1,93  
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