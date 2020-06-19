***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.06.2020 15:00
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Niyazi AKKALP Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.06.2020 236-314 83 83 yatirimci@seyitler.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207758,701896
Kerim TÜRKER Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 19.06.2020 236-314 83 83 yatirimci@seyitler.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852013
BIST
15:31113.756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 1.261,24
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
15:316,8544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
15:317,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6749
15:31382,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,66
|Açılış
|: 382,52
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,70
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|38.989.610
|% 9,92
|
|AKSGY
|4,00
|43.183.890
|% 7,24
|
|TCELL
|17,37
|1.698.046.674
|% 7,02
|
|KRDMA
|3,30
|179.646.337
|% 6,45
|
|MERIT
|21,70
|49.591
|% 6,16
|
|SANEL
|5,22
|26.717.248
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.151.814
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|12.249.864
|% -9,98
|
|NIBAS
|9,58
|18.027.924
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,11
|2.446.055.196
|% 2,30
|
|TCELL
|17,37
|1.698.046.674
|% 7,02
|
|TSPOR
|7,80
|686.379.686
|% -3,11
|
|GARAN
|8,19
|658.021.601
|% 0,74
|
|ASELS
|32,56
|637.096.082
|% -0,12
|
|KRDMD
|3,11
|2.446.055.196
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,87
|349.018.237
|% -1,58
|
|TSKB
|1,27
|188.025.865
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,99
|246.238.011
|% 1,02
|
|PETKM
|4,10
|420.089.461
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4697
|8,5122
|% -0,26
|
|Frank
|7,1912
|7,2346
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8226
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|11,08
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.499
|12,40
|
|Tam
|2.551
|2.562
|10,80
|
|Yarım
|1.243
|1.253
|6,20
|
|Çeyrek
|623
|627
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|1,08
|
Seans Raporu
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15:46ARCLK
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