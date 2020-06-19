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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.06.2020 15:00
GÜNCEL HABERLER



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Niyazi AKKALP Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 19.06.2020 236-314 83 83 yatirimci@seyitler.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207758,701896
Kerim TÜRKER Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 19.06.2020 236-314 83 83 yatirimci@seyitler.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852013


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:31113.756
Değişim :  1,12% |  1.261,24
Açılış :  113.561  
Önceki Kapanış :  112.495  
En Yüksek
114.338 En Düşük
113.190
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 5,76 38.989.610 % 9,92  
AKSGY 4,00 43.183.890 % 7,24  
TCELL 17,37 1.698.046.674 % 7,02  
KRDMA 3,30 179.646.337 % 6,45  
MERIT 21,70 49.591 % 6,16  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4697 8,5122 % -0,26  
Frank 7,1912 7,2346 % 0,18  
Riyal 1,8226 1,8318 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 11,08  
Altın Gr. 382 382 2,35  
Cumhuriyet 2.486 2.499 12,40  
Tam 2.551 2.562 10,80  
Yarım 1.243 1.253 6,20  
Çeyrek 623 627 3,10  
Gümüş.Ons 17,62 17,68 0,28  
Gümüş Gr. 3,89 3,89 0,05  
B. Petrol 42,59 42,59 1,08  
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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