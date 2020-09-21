***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİdealist Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık 9500000 1.207.749,40 TRY 12,71 iştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875833BIST