***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAMIK KEMAL GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 14.12.2017 Yönetim Kurulu Başkanlığı Hedef Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Başkanlığı 9.24 ASİBEL GÖKALP Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.10.2018 İcrada Görevli Değil Genel Md. ve Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİŞEMSİHAN KARACA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİMEHMET FAYSAL GÖKALP Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Öğretim üyeliği , Yönetim kurulu üyeleiği Hayır Bağımsız Üye Değil HayırİLYAS AVCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.09.2020 İcrada Görevli Değil hukuk müşavirliği yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - DENETİMDEN SORUMLU KOMİTEHALİL EMRE ERDİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 11.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE - KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAslıhan Sakızlıoğlu Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Dış Ticaret Md. PazarlamaKADİR GÜLDÜREN Mali İşler Md. Muhasebeci Mali İşler Md. Muhasebe Md.ZERGÜN MUHSİNİ Dış Ticaret koordinatörü Yönetici Dış Ticaret koordinatörü Dış Ticaret koordinatörüYETKİN YALÇIN Fabrika Müdürü Makine Mühendisi BAKIM ve AR-GE MD. ÜRETİM MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877544BIST