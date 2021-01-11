***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%)ul Toplantılarında Oy hakkı imtiyazı. Tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını gösterme imtiyazı vardır. İşlem GörmüyorB GRUBU Hamiline 1 TRY 19968171.658 TRY 90,76 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899549BIST