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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.01.2021 11:06



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%)ul Toplantılarında Oy hakkı imtiyazı. Tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını gösterme imtiyazı vardır. İşlem Görmüyor
B GRUBU Hamiline 1 TRY 19968171.658 TRY 90,76 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899549


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BIST En Aktif Hisseler11:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.324,40 41.680.196 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
SUMAS 76,45 445.551 % 10,00  
TLMAN 41,18 51.574.287 % 9,99  
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11:15 Alış Satış %  
Dolar 7,4391 7,4462 % 0,99  
Euro 9,0751 9,0848 % 0,66  
Sterlin 10,0278 10,0781 % 0,57  
Frank 8,3617 8,4121 % 0,80  
Riyal 1,9797 1,9896 % 1,04  
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11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 2,98  
Altın Gr. 444 444 6,36  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,09 25,13 -0,20  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,03  
B. Petrol 55,44 55,44 -0,55  
Seans Raporu 11:15
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