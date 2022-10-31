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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 18:12
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
434
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

   FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 31/10/2022
KARAR SAYISI :434
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların, faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075384


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Altın Gr. 985 985 8,41  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.624 6.694 43,00  
Yarım 3.228 3.272 23,00  
Çeyrek 1.619 1.635 11,00  
Gümüş.Ons 19,60 19,63 0,45  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,28  
B. Petrol 94,58 94,58 1,77  
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