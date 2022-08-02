Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.08.2022 14:07
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 02.08.2022 tarih ve 428 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komite üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu çerçevede
1.   Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine yönetim kurulu üyelerinden İlyas AVCI ve Sibel GÖKALP in seçilmelerine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine,
2.    Kurumsal yönetim komitesi üyeliğine Yatırımcı ilişkileri Birim Yöneticisi Türkan EYİBİL ve yönetim kurulu üyelerinden Ceren Yavuz ERDİNÇ ve Şemsihan KARACA'nın  seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine
3.    Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, N22 sayılı tebliğinin 25. Maddesi (1) numaralı fıkrası hükmü gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İlyas AVCI ve Ceren Yavuz ERDİNÇ'in denetimden sorumlu komite üyeleri olarak seçilmelerine ve Denetimden sorumlu komite görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Denetimden sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine,
4.    İlgili tebliğ uyarınca oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine, 
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051001


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:092.665
Değişim :  0,31% |  8,18
Açılış :  2.662  
Önceki Kapanış :  2.656  
En Yüksek
2.678 En Düşük
2.649
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 33,44 648.034 % 10,00  
KRPLS 6,83 462.757.979 % 9,98  
YBTAS 25.162,00 2.591.686 % 9,97  
COSMO 15,05 523.108 % 9,93  
CANTE 63,15 62.966.664 % 9,92  
daha fazla
14:09 Alış Satış %  
Dolar 17,9433 17,9672 % 0,46  
Euro 18,3849 18,4028 % 0,19  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
daha fazla
14:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 4,17  
Altın Gr. 1.024 1.024 4,36  
Cumhuriyet 6.814 6.917 40,00  
Tam 6.841 6.890 7,00  
Yarım 3.333 3.368 3,00  
Çeyrek 1.672 1.684 2,00  
Gümüş.Ons 20,35 20,38 0,00  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 0,01  
B. Petrol 99 99 -0,80  
Seans Raporu 14:09
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru