***SFNED*** SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***SFNED*** SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000,00 TL( Bir Milyar TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53/1140 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 1.000.000.000,00 TL ( Bir Milyar TL) nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205591BIST