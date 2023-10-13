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***SFNED*** SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

13.10.2023 09:06
***SFNED*** SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***SFNED*** SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 1.000.000.000,00 TL( Bir Milyar TL) tutara kadar borçlanma araçlarının (yurt içinde halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesine, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53/1140 sayılı toplantısında onay verilmiş olup, Şirketimiz tarafından 1.000.000.000,00 TL ( Bir Milyar TL) nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205591


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