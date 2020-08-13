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SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.08.2020 10:58
GÜNCEL HABERLER



SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Eskibüyükdere Cad.Huzur Mah. Fatih Cad.4.Levent No:67 Kat:5 Sarıyer İstanbul
İnternet Adresi www.sgddenetim.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
sgd@sgddenetim.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Eskibüyükdere Cad.Huzur Mah. Fatih Cad.4.Levent No:67 Kat:5 Sarıyer İstanbul 0212 325 2530 0212 325 25 33

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 715.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 715.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
YILMAZ UÇAK 295000 TRY 41,25
NECDET KOCATÜFEK 9500 TRY 1,33
MURAT YANPAR 10000 TRY 1,40
SELAHATTİN KARAPINAR 340000 TRY 47,55
VEYSEL TOKSÖZ 30000 TRY 4,20
NEVZAT BARAK 10000 TRY 1,40
ŞERİF ÖĞÜN 10000 TRY 1,40
SEDAT BÖCEK 10000 TRY 1,40
EMİNE USTA , TRY 0,07
TOPLAM 715000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
YILMAZ UÇAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 41.25
NECDET KOCATÜFEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 1.33
MURAT YANPAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 1.4

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
SPK Liste Giriş Tarihi 23.03.2017




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868539


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LINK 32,24 13.637.100 % 9,96  
SILVR 4,54 39.935.007 % 9,93  
TKURU 60,90 199.204 % 9,93  
KENT 2.080,00 3.194.880 % 9,90  
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Sterlin 9,5681 9,6161 % 0,42  
Frank 8,0389 8,0873 % 0,38  
Riyal 1,9506 1,9604 % 0,05  
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10:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 16,17  
Altın Gr. 454 454 1,76  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,88 25,91 0,39  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 0,03  
B. Petrol 45,26 45,26 -0,17  
Seans Raporu 10:46
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