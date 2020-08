SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Eskibüyükdere Cad.Huzur Mah. Fatih Cad.4.Levent No:67 Kat:5 Sarıyer İstanbulİnternet Adresi www.sgddenetim.comElektronik Posta AdresiE-postasgd@sgddenetim.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEskibüyükdere Cad.Huzur Mah. Fatih Cad.4.Levent No:67 Kat:5 Sarıyer İstanbul 0212 325 2530 0212 325 25 33Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 715.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 715.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)YILMAZ UÇAK 295000 TRY 41,25NECDET KOCATÜFEK 9500 TRY 1,33MURAT YANPAR 10000 TRY 1,40SELAHATTİN KARAPINAR 340000 TRY 47,55VEYSEL TOKSÖZ 30000 TRY 4,20NEVZAT BARAK 10000 TRY 1,40ŞERİF ÖĞÜN 10000 TRY 1,40SEDAT BÖCEK 10000 TRY 1,40EMİNE USTA , TRY 0,07TOPLAM 715000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)YILMAZ UÇAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 41.25NECDET KOCATÜFEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 1.33MURAT YANPAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 1.4Yetkilendirme ve Lisans BilgileriSPK Liste Giriş Tarihi 23.03.2017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868539BIST