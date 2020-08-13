SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.08.2020 10:58
SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Eskibüyükdere Cad.Huzur Mah. Fatih Cad.4.Levent No:67 Kat:5 Sarıyer İstanbul
İnternet Adresi www.sgddenetim.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
sgd@sgddenetim.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Eskibüyükdere Cad.Huzur Mah. Fatih Cad.4.Levent No:67 Kat:5 Sarıyer İstanbul 0212 325 2530 0212 325 25 33
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 715.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 715.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
YILMAZ UÇAK 295000 TRY 41,25
NECDET KOCATÜFEK 9500 TRY 1,33
MURAT YANPAR 10000 TRY 1,40
SELAHATTİN KARAPINAR 340000 TRY 47,55
VEYSEL TOKSÖZ 30000 TRY 4,20
NEVZAT BARAK 10000 TRY 1,40
ŞERİF ÖĞÜN 10000 TRY 1,40
SEDAT BÖCEK 10000 TRY 1,40
EMİNE USTA , TRY 0,07
TOPLAM 715000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
YILMAZ UÇAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 41.25
NECDET KOCATÜFEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 1.33
MURAT YANPAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeminli Mali Müşavir SORUMLU DENETÇİ 1.4
Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
SPK Liste Giriş Tarihi 23.03.2017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868539
BIST