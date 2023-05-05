***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme









***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiKonuya ilişkin daha önce açıklama yapılmamıştır.AçıklamalarŞirketimizin ana sözleşmesi ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 30/11/2022 01/12/2022 10716http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147192BIST