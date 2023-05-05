***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme
05.05.2023 10:42
***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Konuya ilişkin daha önce açıklama yapılmamıştır.
Açıklamalar
Şirketimizin ana sözleşmesi ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 30/11/2022 01/12/2022 10716
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147192
BIST
12:064.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -59,06
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0619,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0621,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0654
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:061.278,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,49
|Açılış
|: 1.278,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:04
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.365.839
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|GRTRK
|28,02
|934.140.535
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,90
|50.873.258
|% -8,09
|
|EMKEL
|5,95
|43.244.099
|% -7,61
|
|EUPWR
|71,95
|1.055.918.556
|% -7,46
|
|GESAN
|51,90
|250.900.818
|% -7,16
|
|EUPWR
|71,95
|1.055.918.556
|% -7,46
|
|THYAO
|126,60
|962.340.070
|% -0,86
|
|GRTRK
|28,02
|934.140.535
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,48
|714.298.352
|% -6,02
|
|KOZAL
|16,57
|540.749.909
|% -0,78
|
|EKGYO
|5,39
|271.598.524
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,29
|389.568.433
|% -0,54
|
|ISCTR
|10,82
|407.607.130
|% 1,60
|
|KOZAL
|16,57
|540.749.909
|% -0,78
|
|GRTRK
|28,02
|934.140.535
|% -9,96
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4951
|19,4994
|% 0,16
|
|Euro
|21,5121
|21,5357
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,5153
|24,6383
|% 0,35
|
|Frank
|21,7812
|21,9124
|% -0,60
|
|Riyal
|5,1848
|5,2108
|% 0,08
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,05
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.492
|4.573
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|1,11
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19EUPWR
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 437, 945 adet işlem
-
12:18RUBNS
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 574 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de