***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme
05.06.2023 16:48
***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2023
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesi ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 24/05/2023 25/05/2023 10838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156109
BIST
17:595.372
En Düşük
|Değişim
|: 5,03%
|| 257,12
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2923
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9792
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,5220
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 24,09
|Açılış
|: 1.337,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SASA
|63,80
|3.057.857.245
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.816.733
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|BFREN
|4.227,30
|77.892.625
|% 9,99
|
|POLHO
|11,01
|102.527.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|542.198.045
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|37.829.387
|% -9,96
|
|PAMEL
|171,20
|271.038.660
|% -5,93
|
|KSTUR
|283,50
|144.429
|% -5,22
|
|UZERB
|175,00
|1.011.467
|% -4,63
|
|THYAO
|164,40
|12.761.205.845
|% 9,53
|
|KCHOL
|93,80
|5.377.750.401
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.248.687
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|GARAN
|29,50
|4.054.392.315
|% 2,93
|
|EKGYO
|7,61
|3.273.844.031
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,09
|4.916.093.715
|% 4,68
|
|AKBNK
|18,17
|5.191.248.687
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.112.353.969
|% 3,02
|
|GARAN
|29,50
|4.054.392.315
|% 2,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2456
|21,2518
|% 1,41
|
|Euro
|22,8735
|22,9758
|% 2,31
|
|Sterlin
|26,2936
|26,4255
|% 1,11
|
|Frank
|23,3549
|23,4956
|% 1,68
|
|Riyal
|5,6482
|5,6765
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,33
|
|Altın Gr.
|1.337
|1.338
|24,43
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.405
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,11
|0,17
|
|B. Petrol
|77,20
|77,20
|1,07
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
-
17:58
HEKTS, MARKA, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında