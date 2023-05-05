***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( İhraç Belgesi
05.05.2023 10:41
***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizce, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuş ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2023/25 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutara kadar borçlanma aracı limitimiz SPK tarafından onaylanmıştır.
SPK tarafından 27.04.2023 tarih ve 24/522 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147190
BIST
12:064.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -59,06
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0619,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0621,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0654
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:061.278,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.278,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:04
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.307.622
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.448.931
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|GESAN
|51,55
|255.313.427
|% -7,78
|
|PAMEL
|149,50
|51.032.368
|% -7,72
|
|EMKEL
|5,95
|43.849.834
|% -7,61
|
|EUPWR
|71,95
|1.060.691.743
|% -7,46
|
|EUPWR
|71,95
|1.060.691.743
|% -7,46
|
|THYAO
|126,40
|971.056.359
|% -1,02
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,42
|719.004.458
|% -6,15
|
|KOZAL
|16,53
|550.538.200
|% -1,02
|
|EKGYO
|5,39
|275.038.538
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,28
|392.905.261
|% -0,64
|
|ISCTR
|10,79
|410.422.086
|% 1,31
|
|KOZAL
|16,53
|550.538.200
|% -1,02
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4951
|19,4994
|% 0,16
|
|Euro
|21,5121
|21,5357
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,5053
|24,6282
|% 0,31
|
|Frank
|21,7755
|21,9067
|% -0,63
|
|Riyal
|5,1843
|5,2103
|% 0,07
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.495
|4.574
|-55,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|1,31
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19EUPWR
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 437, 945 adet işlem
-
12:18RUBNS
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 574 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de