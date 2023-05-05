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***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( İhraç Belgesi

05.05.2023 10:41
***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( İhraç Belgesi


***SHTRP*** SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

     Şirketimizce, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve diğer yetkili mercilere gerekli başvuruda bulunulmuş ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2023/25 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda  1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutara kadar borçlanma aracı limitimiz SPK tarafından onaylanmıştır.
 
SPK tarafından 27.04.2023 tarih ve 24/522 sayı ile onaylanan ihraç belgesi ile başvuru formu ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147190


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