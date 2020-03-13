***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:42
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828084
BIST
13:0595.231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.591,90
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:056,2678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0495
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:057,0043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0686
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:05318,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,74
|Açılış
|: 318,62
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|KUYAS
|1,06
|5.543.093
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|VAKKO
|3,88
|5.655.201
|% 7,48
|
|BNTAS
|1,79
|6.204.904
|% 7,19
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|BURVA
|11,10
|464.924
|% -9,98
|
|ODAS
|1,31
|129.907.490
|% -0,76
|
|HALKB
|5,26
|121.057.165
|% 3,34
|
|IHLGM
|0,89
|84.630.261
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,18
|76.974.392
|% 2,61
|
|RTALB
|2,57
|49.797.659
|% -6,88
|
|ODAS
|1,31
|129.907.490
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,89
|84.630.261
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,18
|76.974.392
|% 2,61
|
|CEMAS
|0,75
|33.271.603
|% 1,35
|
|IHYAY
|0,63
|22.049.559
|% -3,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8577
|7,8971
|% -0,67
|
|Frank
|6,5950
|6,6347
|% -1,02
|
|Riyal
|1,6634
|1,6717
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|8,88
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.108
|2.160
|-7,41
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,59
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|