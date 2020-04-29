***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2020 11:14
***SILVR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SILVR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841017
BIST
11:15100.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 168,89
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.624
11:156,9904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9912
En Düşük
6,9716
11:157,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5984
En Düşük
7,5446
11:15383,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,79
|Açılış
|: 383,13
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,64
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|7,81
|3.446.686
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.264.809
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|36.130.226
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|31.333
|% 10,00
|
|KENT
|310,60
|11.298.923
|% 9,99
|
|CASA
|16,29
|82.297
|% -9,95
|
|KSTUR
|25,00
|25
|% -7,41
|
|IHGZT
|4,03
|33.397
|% -5,62
|
|DENCM
|7,65
|6.008.892
|% -4,97
|
|TSPOR
|4,66
|14.465.872
|% -4,90
|
|SOKM
|11,78
|329.530.235
|% -2,64
|
|THYAO
|10,53
|193.500.630
|% -1,13
|
|GARAN
|8,36
|153.535.325
|% 0,60
|
|ODAS
|1,80
|143.646.428
|% 4,05
|
|MPARK
|16,72
|137.688.498
|% 2,58
|
|IHLGM
|1,09
|95.341.755
|% 3,81
|
|CEMAS
|1,12
|91.388.185
|% 5,66
|
|ODAS
|1,80
|143.646.428
|% 4,05
|
|ADESE
|1,52
|99.990.516
|% 8,57
|
|IHLAS
|0,67
|27.594.016
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6717
|8,7152
|% 0,20
|
|Frank
|7,1631
|7,2063
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-1,46
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-4,50
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-2,20
|
|Çeyrek
|615
|629
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,14
|23,14
|0,40
|
Seans Raporu
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11:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 63 artarak (% 0.11 ) 94, 475
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11:30
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11:30
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Bu seansda işlem gören 303 hisse senedinden 197 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 78 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem